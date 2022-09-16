Омичка лишилась иномарки из-за долга в 80 тысяч рублей

Фото: ГУ ФССП по Омской области.

Накануне сотрудники УФССП по Омской области арестовали иномарку, принадлежащую 33-летней женщине, которая задолжала 80 тысяч рублей межрайонной налоговой инспекции. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Как пояснили в ведомстве, омичка знала об имеющейся у нее задолженности, однако выплачивать она ее не собиралась. Тогда судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в 7% от суммы взыскания. Вместе с ним и долгом женщина была должна выплатить 85 тысяч рублей.

Омичка до последнего игнорировала уведомления от приставов, поэтому сотрудникам пришлось принудительно взыскать с нее задолженность - они арестовали автомобиль женщины кроссовер «Suzuki Grand Vitara» 2008 года выпуска. Машина была эвакуирована на штрафстоянку.

Теперь если омичка не погасит задолженность, ее автомобиль уйдет с торгов.

Накануне, у омича изъяли «Мерседес» за неуплату многомиллионых долгов.