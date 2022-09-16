Губернатор Бурков открыл в селе Яман Омской области дом культуры после реконструкции

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В ходе рабочего визита в Крутинский район Омской области губернатор региона Александр Бурков побывал на торжественном открытии обновленного дома культуры в селе Яман.

По нацпроекту «Культура» в учреждение вдохнули вторую жизнь. В двухэтажном здании отремонтировали полы, стены, потолки, заменили старые коммуникации. Также строители установили пластиковые окна и капитально отремонтировали кровлю и крыльцо. В зрительном зале разместили новенькие кресла, звуковое и световое оборудование. Сейчас при ДК открыты 14 кружков для детей и взрослых. Их посещают 200 сельчан. Ребята занимаются вокалом и хореографией, самому юному воспитаннику 5 лет.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- В переводе с латыни «культура» означает «возделывание». Как пахарь возделывает землю, так и работники культуры сеют семена доброго и светлого. Теперь в Доме культуры есть все условия для этого, - подметил Бурков и вручил руководителю подрядной организации ООО «ДАНСтрой» благодарственное письмо за высокое качество выполнения строительных работ.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Всего по нацпроекту в области восстановили больше 50 сельских домов культуры, в 150 - провели ремонт и обновили оборудование. В 2022 году регион показал лучшую динамику в СФО: 518 миллионов рублей, из которых 488 млн – федеральные средства, - направили на развитие культуры.