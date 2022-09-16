Две мошенницы похитили у омичек свыше 2 миллионов рублей на сделках с маткапиталом

Всего предприимчивые омички успели совершить 40 сделок с недвижимостью Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Накануне полицейские завершили расследование уголовного дело о мошенничестве с материнским капиталом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Как сообщили в ведомстве, 43-летняя представительница челябинского кредитно-потребительского кооператива в Омске и ее 49-летняя подельница похитили 2,2 миллиона рублей при сделках по недвижимости, приобретаемой на средства материнского капитала.

Следствие установила, что женщины размещали объявление о помощи в распоряжении маткапиталом. Они находили своим клиенткам различную недвижимость на территории Омска и области и оформляли заем для ее приобретения в кредитно-потребительском кооперативе, где работала младшая из обвиняемых.

Для выдачи денег клиенткам делали они два перевода. Первый - для оплаты их риелоторских услуг. В качестве вознаграждения каждая обвиняемая забирала себе от 40 до 65 тысяч рублей. Всего они успели провести 40 таких сделок.

- В собранных документах, которые в дальнейшем передавались для получения средств по сертификату, указывалась вся сумма заёма, куда включалась и так называемая комиссия риелторам. Таким образом, выделенные на улучшение жилищных условий деньги женщины не смогли в полном объеме использовать по целевому назначению, - пояснили правоохранители.

Обвиняемым предъявили обвинение по статье «Мошенничество». Все материалы уголовного дела с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, уже переданы Центральный районный суд города Омска.

Напомним, ранее в Омской области поймали и осудили на 1,5 года условно бывшего бухгалтера райадминистрации Русской Поляны. Женщина за почти 4 года работы в органе исполнительной власти похитила 800 тысяч рублей.