В Омск РТС меняется дата передачи показаний от абонентов

Для отражения корректной информации в объединённом платёжном документе большую роль играет своевременность передачи показаний приборов учёта от абонентов. С сентября 2022 года передача показаний приборов учёта отопления и горячей воды в Омск РТС осуществляется до 20 числа. Таким образом, объединённая квитанция за месяц будет рассчитана по фактическому потреблению и вам останется только оплатить её в несколько кликов.

Напоминаем, что передать показания можно в личном кабинете на официально сайте Омск РТС, в мобильном приложении «Комби», чат-боте в Telegram (@OmskRTSBot) и по бесплатному номеру 8-800-770-74-60 (звонок бесплатный, круглосуточно).

Также передать показания приборов учёта можно по адресу электронной почты абонентского отдела, который указан в квитанции. Весь перечень сервисов по приёму показаний размещён в платёжных документах и на сайте компании АО «Омск РТС». Рекомендуем не откладывать передачу данных на конец месяца, а осуществлять это заблаговременно.