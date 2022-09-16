Первый хоккейный матч пройдет на «G-Drive Арене» в Омске уже 22 сентября

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Первая игра на «G-Drive Арене» пройдет уже 22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Авангард».

На льду нового стадиона в 19:00 22 сентября встретятся «Омские Ястребы» и «Сибирские снайперы» из Новосибирска. Это будет игра чемпионата «Молодежной хоккейной лиги».

Отметим, ранее матч омской молодежной команды с новосибирцами должен был пройти 25 октября, но был перенесен.

В пресс-службе хоккейного клуба добавили, что о решение вопроса с присутствием на игре сообщат позже.

Напомним, «G-Drive Арене» была введена в эксплуатацию в самом начале этого сентября. Недавно на стадионе залили постоянный лед, на котором позже провел свою первую тренировку в Омске ХК «Авангард».