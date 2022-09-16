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Общество16 сентября 2022 9:36

Прокурор Омской области Николай Студеникин скоро уйдет в отставку

В надзорном ведомстве пока не комментируют его уход с должности
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: прокуратура Омской области

Фото: прокуратура Омской области

Накануне стало известно, что со следующего понедельника, 19 сентября, сначала в отпуск, а потом в отставку уходит прокурор Омской области Николай Студеникин. Об этом стало известно «СуперОмску».

Как считает издание, уход поста может быть напрямую связан с выходом на пенсию - Студеникину уже 20 октября исполнится 60 лет.

Отметим, что в омской прокуратуре пока официально не подтвердили данную информацию.

Напомним, на должность прокурора региона он был назначен 1 июня 2020 года указом президента РФ Владимира Путина. Ранее Студеникин занимал различные посты в надзорном ведомстве в Курской и Калужской областях. Его неоднократно награждали за различные заслуги при исполнении служебного долго.