В Омске директор школы перевела 30 тысяч рублей лже-сотруднику департамента образования

М Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Накануне в омский отдел полиции № 9 обратилась директор одной из школ с заявлением о хищении 30 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правоохранительных органов.

Как сообщили в ведомстве, по словам омички, на ее телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником городской администрации. Звонивший сообщил, что в ближайшее время в школу, где работает потерпевшая, приедет комиссия из двух представителей омского департамента образования и шесть проверяющих из столицы. Собеседник хорошо знал хорошо планировку школы, поэтому женщина с легкостью поверила ему.

Сначала мужчина сообщил директору, что для проверяющих было б хорошо накрыть стол. Позже он перезвонил и сказал, что уже заказал доставку цветов и шести пакетов с подарками для московских гостей. Однако оплатить заказ должна была потерпевшая - он потребовал от нее перевести всего лишь 50 тысяч рублей на электронный кошелек.

Омичка послушалась его и отправила одного из учителей своей школы в салон сотовой связи, чтобы отправить перевод мошеннику. Однако все 50 тысяч рублей она не успела перевести, так как ее остановил незнакомец. Злоумышленнику отправила она только 30 тысяч рублей.

В департаменте образование Омска спохватившемуся поздно директору сказали, что ничего не знают о проверке, а тем более из Москвы.

В настоящее время полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и личность преступника.

Напомним, ранее омичка перевела 23 тысячи мошеннице при попытке уехать из Сочи в Новороссийск.