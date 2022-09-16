Александр Бурков: Фермеры Крутинского района помогут с кормами хозяйствам, пострадавшим от засухи

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

С рабочим визитом в Крутинский район Губернатор Омской области посетил сельхозугодия и животноводческую ферму, оценил ход кормозаготовительной кампании и эффективность мер поддержки омских аграриев.

Так по региональной программе в первом полугодии 2022 года районное АО имени Кирова получило господдержку 33,8 млн рублей. Предприятие замкнутого цикла «от поля - до прилавка» владеет собственной пашней, фермой для крупного рогатого скота и переработкой. С начала года АО поставило 80 тонн хлебобулочных изделий и 68 тонн мясных полуфабрикатов.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Большое внимание в хозяйстве уделяется кормовой базе. Сенаж готовят из пяти злаков с витаминами. В летний период и до глубокой осени используют зеленую подкормку. В хозяйстве первыми в районе освоили заготовку сенажа в линию, тюкование сена в пленку, используют новые энергонасыщенные агрегаты и оборудование. Растениеводы уже заготовили 29 тысяч тонн сенажа при плане 25 тысяч.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Если в южных районах сейчас дефицит по кормовым, то это хозяйство выполнило 140% потребности. Они готовы реализовывать продукцию хозяйствам, которые остались без кормов, - отметил Бурков.