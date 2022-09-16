В Омске кондуктор, которая разорвала удостоверение школьника, отделалась лишь замечанием

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Накануне омская прокуратура завершила проверку по факту инцидента в общественном транспорте, который произошел в начале сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники надзорного ведомства установили, 6 сентября этого года кондуктор троллейбуса, следовавшего по маршруту №16 (Пос. Солнечный – завод им. Попова), не приняла плату за проезд у школьника, так срок действия его удостоверения истек. Взбешенная женщина порвала документ и разбросала его по салону транспортного средства. Школьнику она вернула только фотографию. Таким образом, она превысила свои должностные полномочия и нарушила права маленького омича.

По результатам проверки прокуратура вынесла представление директору МП г. Омска «Электрический транспорт». Руководитель муниципального предприятия рассмотрел его и привлек кондуктора дисциплинарной ответственности в виде замечания. В связи с инцидентом внеплановый инструктаж также провели с другими работниками предприятия.

Напомним, об этом инциденте стало известно 6 сентября этого года от матери мальчика в одном из городских пабликов. Тогда омичка обратилась и в надзорное ведомство с жалобой.