В Омске мэрия официально подтвердила, что маршрут автобуса №79 будет изменен

О изменениях в работе маршруте стало известно раннее в одном из омских телеграм-каналов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне в омской мэрии подтвердили, что маршрут автобуса №79 будет изменен с завтрашнего дня, 17 сентября.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, из маршрута автобус №79 будет исключен проезд по проспекту Маркса до конечной остановки «Железнодорожный вокзал». Теперь он будет поворачивать направо с проспекта Карла Маркса на улицу Ленинградская площадь. Посадку и высадку пассажиров будут осуществлять на остановке «Жемчужина». Дальше автобус будет следовать через Ленинградский мост в Старый Кировск через улицы 60 лет Победы, Транссибирская, Авиагородок, 12 Декабря, Суворова до конечной остановки «Улица Володарского».

- В будние дни по маршруту будет организована работа 5 автобусов, в выходные и праздничные дни – 2 автобусов среднего класса, - добавили в мэрии.

Напомним, ранее в телеграм-канале «Комнатный урбанист» появился пост о том, что с 17 сентября маршрут автобуса №79 будет изменен. К нему была приложена и схема.