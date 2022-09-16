Фото: пресс-служба мэрии Омска

Накануне стало известно, что в Омске отремонтировали 59 дворов в различных районах города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как рассказали ведомстве, в этом году в городе должно быть отремонтировано 76 дворов по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Уже на 59 из них завершены ремонтные работы, а на оставшихся 17 дворовых территориях подрядчики их закончат в ближайшие две недели - до 1 октября. Всего на эти цели в 2022 году было выделено 283,4 миллиона рублей.

Заказчиками реконструкций дворов стали управляющие компании, которые и привлекли подрядчиков. При этом везде объем работ был совершенно разный.

- На местах текущий контроль за ходом ремонта осуществляют жители многоквартирных домов, представители администрации и управляющие организации. Перечень необходимых видов работ во дворах определяли тоже сами жители: где-то требовалось только асфальтирование проездов, тротуаров и отмостки, а где-то - обустройство новой детской площадки, парковки или озеленение», - рассказал первый замдиректора департамента городского хозяйства мэрии Омска Михаил Горчаков.

Напомним, ранее в Омске по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» завершили благоустройство сквера «Красной звезды» в Ленинском округе. На него было выделено свыше 20 миллионов рублей.