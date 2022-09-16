Омичи разгромили новую спортплощадку на бульваре в Центральном округе

Фото: паблик «Я живу [В] Омске» во «ВКонтакте».

Накануне стало известно, что вандалы разгромили недавно установленную спортивную площадку с тренажерами на благоустроенном бульваре на улице Иванишко в районе улицы 25-й Линии. Об этом сообщили в паблике «Я живу [В] Омске» в социальной сети «ВКонтакте».

- На улице Иванишко после благоустройства двора не прошло и месяца, а уже 3 из 7 тренажёров выведены из строя. Чем они помешали вам, вандалы?, - написал автор поста.

Комментатор под постом отметил, что омичи сначала возмущаются, что городские власти ничего не делают, а потом не берегут сделанное для них же благоустройство.

- А потом будут посты, что ничего не делается. Делается многое, сохранять это не умеют, - прокомментировал пост один из пользователей.

Напомним, ранее в Омске было несколько инцидентов с инсталляциями, которые после завершения «Флоры» были установлены в различных частях города. Так, в последний раз дети разрушили арт-объект, посвященный 200-летию региона.