Тренер омского «Авангард» Дмитрий Рябыкин прокомментировал шестое поражение команды подряд

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Накануне омский «Авангард» потерпел очередное поражение, которое стало шестым по счету с начала нового сезона. Матч «ястребов» с казахстанским «Барысом» в Нур-Султане закончился плохо для омичей - 5:3 в пользу соперников.

Ситуация постоянными поражениям прокомментировал изданию «Чемпионат» главный тренер омского хоккейного клуба Дмитрий Рябыкин.

- Начали неплохо, потом пропустили необязательные голы. Понравилось, что ребята не раскисли, боролись, могли сравнять, но пропустили в пустые ворота. Мы ещё ни одной тренировки не провели на новой арене «G-Drive Арене», так что тяжело сказать, что мы уже переехали в Омск. Ждём 1 октября. Тяжело, конечно, на длинном выезде, и ребята не в своей тарелке, потому что первый раз такое, - рассказал наставник команды.

Напомним, сегодня в Нур-Султане в 19:30 по Омску пройдет еще один матч - «Авангард» встретится вновь с казахстанским «Барысом».