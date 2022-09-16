Сотрудники Управления Россельхознадзора приняли участие во всероссийском субботнике «Зеленая Россия»

14 сентября 2022 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Омской области внесли свой вклад в улучшение экологической обстановки на территории региона и провели субботник на территории БУЗОО «Городская поликлиника №3» г. Омска.

Мероприятие прошло в рамках всероссийского субботника ОЭОД «Зеленая Россия», цель которого - объединение всех слоев граждан идеей сбережения природы, возрождение родных традиций, экологическое и патриотическое воспитание.

На территории лечебного учреждения специалистами ведомства были высажены саженцы 10 деревьев и декоративных кустов, 20 корней многолетних цветов, проведена уборка территории, в том числе сбор и вывоз собранного мусора, обрезание веток деревьев.

Сотрудники Управления с удовольствием приняли участие в работе на свежем воздухе, совместный труд способствует хорошему настроению и объединению коллектива.

Акция «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» - это практический урок бережного отношения к природе, возможность принять участие в создании чистой и благоустроенной России, помочь конкретными делами.

С 2013 по 2022 годы в мероприятиях субботника приняли участие более 18 млн человек во всех 85 регионах РФ, ежегодно в субботнике участвуют от 5 млн до 10 млн эко-добровольцев.

С сентября 2014 года по настоящее время высажено более 20 млн саженцев.

Общее количество участников проекта – более 15 млн человек, среди которых государственные деятели и губернаторы, Герои России, олимпийские чемпионы, лидеры федеральных и региональных общественных организаций и многие другие.

Сотрудники Управления Россельхознадзора принимают участие в акции на протяжении трёх лет, планируется расширять формат мероприятия.

Фото пресс-службы Управления Россельхознадзора по Омской области