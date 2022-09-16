Омский «Авангард» потерпел уже шестое поражение с начала нового сезона КХЛ

Фото: пресс-служба хоккейного клуба «Авангард».

Накануне омский «Авангард» встретился в Нур-Султане с казахстанским «Барысом». Команда из Омска одержала очередное - уже шестое - поражение. Игра закончилась со счетом 5:3 в пользу соперника.

Матч был напряжённым. Первая шайба прилетела в ворота омичей на 18 минуте игры от нападающего «Барыса» Ансара Шайхмедденова. За 6 секунд до завершения второго периода форварду «ястребов» Владимиру Ткачеву удалось забить свой первый гол.

И в третьем периоде «Авангарду» не везло — счёт 4:1 в пользу соперника. Однако Сергей Толчинский и Владимир Брюквин смогли сократить разрыв с «Барысым».

У омичей был шанс вырваться вперед, но за 2 минуты до финала матча заменили вратаря на полевого игрока, тем самым сделав подарок соперникам. Хоккеист «Барыса» Энтони Льюис забросил шайбу в пустые ворота «ястребов».

Таким образом, игра закончилась шестым с начала сезона поражением для «Авангарда». При этом клуб смог заработать одно турнирное очко.

Напомним, ранее омские «ястребы» проиграли новосибирской «Сибири» со счетом 2:3.