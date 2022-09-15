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Общество15 сентября 2022 12:48

В Омске завтра откроют одну из пяти фермерских ярмарок

Омичи смогут купить различную продукцию от местных товаропроизводителей
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
На ярмарке омичи смогут купить мёд, козье молоко и продукцию из него, сезонные овощи, яйца и мясо кур.

На ярмарке омичи смогут купить мёд, козье молоко и продукцию из него, сезонные овощи, яйца и мясо кур.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне стало известно, что завтра, 16 сентября, в 09:50 по адресу улица Волховстроя, 88 будет открыта первая из пяти фермерских ярмарок в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В ведомстве рассказали, что на ярмарке омичи смогут приобрести различные фермерские продукты - мёд, козье молоко и продукцию из него, сезонные овощи, яйца и мясо кур. Купить эти и другие товары от омских фермеров смогут жители города уже завтра. Остальные четыре площадки будут открыты в ближайшее время. Они еще жду фермеров.

Отметим, места на 5 городских площадках омским товаропроизводителям власти предоставят бесплатно.

Ярмарки будут работать этой осенью по следующим адресам - улица 21-я Амурска, 20-Б; Лесной проезд, 11, улица Завертяева, 9/15 и улица Гуртьева, 22. Время работы - с 9 до 15 часов.

Отметим, заявки от фермеров продолжают принимать в департаменте городской экономической политики мэрии Омска. Телефон для справок - 78-78-30.