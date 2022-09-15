Омская прокуратура нашла виновника загрязнения Иртыша

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Накануне стало известно, что по результатам прокурорской проверки «ОмскВодоконалу» выписали штраф в размере 500 тысяч рублей.

Надзорное ведомство выявило в результате проверки «ОмскВодоканала», что компания не использовала специальные фильтры при эксплуатации хозяйственных объектов в водоохраной зоне. Таким образом, сбрасываемые в реку стоки могли привести к ее загрязнению.

По итогам проверки прокуроры завели административное дело на «ОмскВодоканала». Материалы были переданы в Роспотребнадзор, который признал ресурсную компанию виновной. Теперь она должна выплатить 500 тысяч рублей в виде штрафа.

В настоящее постановление не вступило в законную силу.

Напомним, ранее надзорное ведомство все-таки смогло вычислить ту компанию, структурные подразделения которой загрязняли воздух в Омске.