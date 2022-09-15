В Омской области осудили бывшего бухгалтера сельской администрации за хищение 800 тысяч рублей

Украденные из бюджета деньги обвиняемая тратила на личные нужды Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Накануне в Русско-Полянский районный суд вынес приговор бывшему бухгалтеру местной администрации, которая похитила из бюджета 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Как рассказали в ведомстве, суд установил, что женщина на протяжении 4 лет - с октября 2017 по декабарь 2021 года - изготовила 23 фиктивных договора с индивидуальным предпринимателем, который даже не подозревал о ее преступных намерениях, на поставку цветов и сувениров в администрацию Русской Поляны на 800 тысяч рублей. Кроме этого, обвиняемая поделывала и счета.

В каждом случае бывший бухгалтер переводила деньги с счета администрации предпринимателю, который по ее указанию направлял их на банковский счет обвиняемой. Полученные незаконным путем средства женщина тратила на свои нужды.

На суде бывший бухгалтер свою вину признала и возместила ущерб, причиненный бюджету муниципалитета. Ее приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условны с аналогичным испытательным сроком по уголовное статье «Мошенничество, то есть хищение имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Кроме того, в течение этого времени ей запрещено занимать любые должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в госорганах, органах местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях и организациях.

В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, ранее в Омске на крупной взятке поймали замдиректора филиала «Почты России».