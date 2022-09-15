Руководство омского «Авангард» уволило Курашева с поста помощника тренера

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Накануне в тренерском штабе «Авангарда» произошли изменения, которые раннее анонсировал председатель совета директоров клуба Александр Крылов на встрече с журналистами.

Сегодня с поста помощника главного тренера уволили Константина Курашева. Ранее 60-летний ассистент Дмитрия Рябыкина работал тренером в клубах «Давос» и «Сочи», а с 2019 до 2020 года был главным тренером клуба «СКА-Нева». В сезоне 2021-2022 возглавлял «Омские Крылья» в ВХЛ. Ассистентом тренера омских «ястребов» Курашев стал только в этом сезоне.

Напомним, с начала этого сезона «Авангард» потерпел уже пять поражений. При этом «ястребам» удалось заработать одно очко. Уже сегодня, 15 сентября, омские хоккеисты встретятся на льду «Барыс-Арены» в Нур-Султане с «Барысом».