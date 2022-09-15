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Происшествия15 сентября 2022 10:10

Молодая омичка без прав перевернулась на квадрацикле в элитном поселке под Омском

Пострадавшую доставили в больницу
Виктория КОВЕРНЕВА
Девушка не справилась с управлением на проселочной дороге.

Девушка не справилась с управлением на проселочной дороге.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поселке «Сад имени Комиссарова» произошло ДТП с участием 22-летней девушки. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Омичка, не имея водительских прав на вождение квадроцикла, не справилась с управлением и упала.

- В результате ДТП водитель доставлена в медицинское учреждение, - уточняют в ГИБДД.

Полиция проводит проверку по факту несчастного случая и напоминает, что садиться за руль квадроцикла могут только водители, имеющие водительское удостоверение тракториста-машиниста категории «А1».