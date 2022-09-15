В Омске суд обязал владелицу салона красоты возместить ущерб арендодателю

Обжаловать решение суда предпринимательница не пыталась Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне стало известно, что владелице салона красоты пришлось возместить ущерб в размере около 300 тысяч рублей хозяйке помещения, в котором он был размещен.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, в суд обратилась омичка с иском о взыскании причиненных ей убытков. Она пояснила, что она как собственник нежилого помещения по улице Ленина, 51, заключила договор аренды с женщиной и предоставила его под размещение салона красоты. Однако через какое-то время арендатор захотела расторгнуть договор и вернуть помещение владелице. Все оказалось не так просто, как могло быть.

- Но при передаче выяснилось, что в помещении появились повреждения. В самом помещении остались обои с отверстиями и следами от снятого оборудования, снаружи был переделан козырек, повреждено крыльцо. Все это требовало значительных затрат – стоимость восстановительных работ составляла порядка 288 тысяч рублей. Владелица потребовала от арендатора устранения повреждений, но в досудебном порядке омичка никаких ответных действий не предприняла, - отметили приставы.

Суд удовлетворил иск и обязал предпринимательницу возместить ущерб владелице помещения. Однако ответчица не предприняла никаких действий, чтобы это сделать. Тогда к делу подключились судебные приставы, которые уведомили должницу о возможных санкциях в отношении нее, если она не выплатит ущерб истцу.

Добавим, действия приставов вынудили владелицу салона красоты возместить ущерб арендодателю в полном объеме.