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Общество15 сентября 2022 9:51

В Омске суд обязал владелицу салона красоты возместить ущерб арендодателю

Омичка сначала не хотела его выплачивать, пока дело не передали судебным приставам
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Обжаловать решение суда предпринимательница не пыталась

Обжаловать решение суда предпринимательница не пыталась

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне стало известно, что владелице салона красоты пришлось возместить ущерб в размере около 300 тысяч рублей хозяйке помещения, в котором он был размещен.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, в суд обратилась омичка с иском о взыскании причиненных ей убытков. Она пояснила, что она как собственник нежилого помещения по улице Ленина, 51, заключила договор аренды с женщиной и предоставила его под размещение салона красоты. Однако через какое-то время арендатор захотела расторгнуть договор и вернуть помещение владелице. Все оказалось не так просто, как могло быть.

- Но при передаче выяснилось, что в помещении появились повреждения. В самом помещении остались обои с отверстиями и следами от снятого оборудования, снаружи был переделан козырек, повреждено крыльцо. Все это требовало значительных затрат – стоимость восстановительных работ составляла порядка 288 тысяч рублей. Владелица потребовала от арендатора устранения повреждений, но в досудебном порядке омичка никаких ответных действий не предприняла, - отметили приставы.

Суд удовлетворил иск и обязал предпринимательницу возместить ущерб владелице помещения. Однако ответчица не предприняла никаких действий, чтобы это сделать. Тогда к делу подключились судебные приставы, которые уведомили должницу о возможных санкциях в отношении нее, если она не выплатит ущерб истцу.

Добавим, действия приставов вынудили владелицу салона красоты возместить ущерб арендодателю в полном объеме.