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Общество15 сентября 2022 8:59

В Омске возможно изменят маршрут автобуса №79

Омичи теперь смогут добраться на нем до Старого Кировска, а не до железнодорожного вокзала как раньше
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Возможное изменение маршрута подтвердили и в мэрии

Возможное изменение маршрута подтвердили и в мэрии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в телеграм-канале «Комнатный урбанист» появилась информация, что в ближайшее время городские власти могут изменить маршрут автобуса №79.

По информации канала, автобус №79 с этой субботы, 17 сентября, возможно изменит свой маршрут. Теперь он будет ходить до остановки «улица Володарского» через омский аэропорт. Благодаря этому, по словам автора канала, будет улучшена транспортная доступность микрорайона «Авиагородок» и улицы 12 Декабря. Кроме того, это поможет улучшить транспортную доступность воздушной гавани, до которой почти не ходят муниципальные автобусы.

Фото: телеграм-канал «Комнатный урбанист»

Фото: телеграм-канал «Комнатный урбанист»

Если верить этой информации и приложенной схеме, теперь маршрут автобуса №79 будет выглядеть так. Теперь он будет следовать от улицы Бархатовой через Ленинградский мост на улицу Володарского.

Отметим, в мэрии подтвердили эту информацию изданию «Новый Омск». Однако чиновники заверили, что окончательное решение о изменение маршрута автобуса №79 будет принято позже.