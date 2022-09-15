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Политика15 сентября 2022 8:45

Иван Нецкин назначен главным федеральным инспектором по Омской области

Распоряжение подписано полпредом в СФО Анатолием Серышевым
Виктория КОВЕРНЕВА
Документ о назначении подписан 12 сентября.

Документ о назначении подписан 12 сентября.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главным федеральным инспектором по Омской области назначен 59-летний Иван Нецкин. Соответствующее распоряжение подписано полпредом в СФО Анатолием Серышевым.

Известно, что Нецкин уроженец Абакана. Имеет два высших образования. Когда-то возглавлял таможню, был руководителем частных компаний в сфере строительства и энергетики.

В 2016 году был кандидатом от партии «Патриоты России» на выборах в Госдуму и Заксобрание Красноярского края.