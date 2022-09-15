Омичка лишилась почти 30 тысяч рублей, пытаясь уехать из Сочи в Новороссийск

Женщина все-таки добралась до Новороссийска, но на общественном транспорте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в правоохранительные органы 43-летняя жительница Советского округа с заявлением о хищении 23 тысяч рублей с ее кредитной карты. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Омской области.

Как рассказали в ведомстве, омичка объяснила, что около двух недель назад на ее телефон пришло смс-сообщение о списании с ее кредитной карточки 23 тысяч рублей. Следователю женщина рассказала, что в те дни была в Сочи и собиралась поехать в Новороссийск. Попасть в другой город юга России потерпевшая планировала с помощью интернет-платформы для междугородних поездок. На ней она познакомилась с неизвестной, которая предложила ее подвезти до Новороссийска.

Для того чтобы обсудить все детали поездки, омичка перешла в мессенджер, где собеседница отправила ей ссылку для якобы подтверждения поездки. Нужно было перевести всего 10 рублей, чтобы забронировать поездку. Потерпевшая ввела данные карты, но после этого полученный код вдруг оказался недействительным. Омичка наивно подумала, что все дело в медленном Интернете, но оказалось нет - злоумышленница, предлагавшая довести ее в Новороссийск, неожиданно испарилась, почистив всю переписку.

Жительница Омска отправилась в поездку на общественном транспорте и забыла об этой ситуации. Только по приезде в родной город она обнаружила списание денежных средств со своей карты.

В настоящее время полицейские завели уголовное дело по статье «Кража».

Напомним, ранее омичка