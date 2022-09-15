Специалисты омского вытрезвителя поделились опытом с коллегами из Новосибирска

Фото: пресс-служба минтруда Омской области

Накануне специалисты омского центра социальной адаптации показали своим новосибирским коллегам то, как работает первый вытрезвитель, созданный на базе организации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтруда.

Как рассказали в ведомстве, новосибирская делегация приехала в Омск с целью изучить опыт городского вытрезвителя, работающего на базе центра социальной адаптации 2,5 месяца. Омичи показали коллегам из соседнего региона помещения отделения по вытрезвлению, оборудованные индивидуальными спальными местами и тумбами. Гостям продемонстрировали также санитарные помещения, сейф для хранения ценных вещей, комнату первичного приема и медицинский кабинет.

Омские специалисты познакомили коллег из Новосибирска со структурой отделения, нормативной базой и хозяйственной частью.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал закон о создании в России системы вытрезвителей. Так, первый организованный в Омске вытрезвитель, который посетила делегация из соседнего города, принял уже свыше 700 пациентов за 2,5 месяца.