Омский суд восстановил на работе электрика ТСЖ, которого уволили за прогулы

Работодателя обязали выплатить также моральную компенсацию. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Накануне Первомайский районный суд восстановил на работе электрика ТСЖ, которого уволили после 4-дневного прогула в нерабочие дни в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в судебную инстанцию обратился электрик ТСЖ «Волховстрой». Согласно материалам дела, мужчина в конце ноября 2021 года был уволен с работы за прогул в 4 дня. Хотя в момент того, как он якобы прогуливал, на территории России были объявлены нерабочие дни в связи с пандемией коронавируса. Омич потребовал выплатить положенную ему заработную плату и восстановить его на работе. Кроме того, с работодателя он хотел получить также компенсацию морального вреда.

Суд встал на сторону мужчины - признал требования работодателя о его явке на работу в нерабочие дни незаконными. Судебное инстанция вынесла решение , согласно которому ТСЖ обязано восстановить его на работе, а также выплатить ему и заработную плату за время прогула, и моральную компенсация.

Работодатель с решением суда не согласился и попытался обжаловать решение суда. Однако его апелляцию отклонил Омский областной суд.

Напомним, ранее омский суд обязал обанкротившийся Крутинский НПЗ выплатить долги по зарплате работникам.