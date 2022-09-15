В Омске на месте парковки на Левобережье построят торговый центр

Место, где появится новый торговый центр. Фото: сервис «Яндекс.Карты».

Накануне стало известно, что на Левобережье на проспекте Комарова появится еще один торговый центр. Об этом сообщил «СуперОмск».

Новый торговый центр появится на месте автомобильной парковки между домами №8 и №12/1 по проспекту Комарова. По информации издания, застройщиком выступит компания ООО «Сатурн 3000», которая уже арендовала этот земельный участок площадью в 3,5 тысячи квадратных метров. Фирма также получила от мэрии разрешение на строительство на нем.

Отметим, рядом с земельным участком находятся три торговых центра. Кроме того, около него находится и Левобережный рынок.

Напомним, ранее мэрия выставила на торги земельный участок на проспекте Мира с недостроенным административным зданием. Тогда аукциона выиграла новосибирская компания Гортэн», которая построит на его месте торговый центр.