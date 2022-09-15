В ОмГАУ прошел второй баттл медиапроекта «MEDIAVERSUS: Зумеры VS Миллениалы»

На этот раз в «битве» поколений в прямом эфире студии студенческой медиаслужбы сошлись министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Валентинович Дрофа (поколение Y+) и аспирант, директор Центра молодежных инициатив Омского ГАУ Самат Муканов (поколение Z).

Напомним, что медиапроект реализуется на средства гранта Росмолодежи и направлен на популяризацию аграрных профессий и престижность аграрного образования в целом. Ведущей в студии работала Дарья Чебоха, руководитель студенческой медиаслужбы университета.

Баттл состоял из трех раундов, в которых участники обменялись мнениями о настоящем и будущем аграрной отрасли, ответили на вопросы и проявили смекалку, вспоминая пословицы и поговорки, угадывая изображения на картинках на тему сельского хозяйства. Так, например, спикеры высказали свое мнение по поводу фразы «Каждый мечтает стать руководителем». Н.В. Дрофа пожелал молодым людям, чтобы они научились сначала быть руководителями своей жизни, а уж затем принимали ответственность за руководство коллективом, организацией, компанией и т.д. Фраза «Выпускник аграрного вуза должен работать только в АПК» вызвала у участников баттла разное мнение, но тем интереснее было следить за доводами спикеров.

В завершение беседы Николай Валентинович Дрофа и Самат Муканов поразмышляли на тему будущего аграрной отрасли. В этом вопросе их предположения совпали.

Чьи мнения оказались более убедительными, решили зрители стрима, для них было запущено голосование в группе Омского ГАУ ВКонтакте. Кстати, запись баттла также можно посмотреть в группе университета по ссылке.

Уже 16 сентября в 12.30 состоится третий «поединок» медиабаттла, его участники будут объявлены совсем скоро. Следите за новостями в социальных сетях вуза.

Фотоматериал предоставлен ОмГАУ.