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Спорт15 сентября 2022 5:21

Омский «Скиф» потерпел поражение в первом матче Суперлиги

Омичам противостоял сильный соперник - подмосковная команда «Чеховские медведи»
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Матч прошел в омском велотреке. Фото: пресс-служба минспорта Омской области.

Матч прошел в омском велотреке. Фото: пресс-служба минспорта Омской области.

Накануне местная команда по гандболу «Скиф» встретилась с подмосковными «Чеховскими медведями» на омском велотреке в рамках чемпионата «OLIMBET Суперлиги». Игра закончилась поражением омичей.

Это был дебютный матч в «Суперлиге» для «Скифа». Однако одержать победу в нем спортсменам не удалось. Игра выдалась достаточно напряженной. Соперник - «Чеховские медведи» - оказался сильным. Команда из Подмосковья является лидером российского гандбола и была чемпионом страны более 20 раз.

Отметим, в следующий понедельник, 19 сентября, омский «Скиф» встретится «Донскими казаками – ЮФУ». Игра пройдет на выезде.