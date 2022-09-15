Юрий Тетянников занял пост спикера совета Омского района

Фото: омское отделение партии «Единая Россия»

Накануне на первом заседании совета Омского района были избран новый председатель. Им стал бывший вице-спикер омского Горсовета Юрий Тетянников.

Как стало известно, за кандидатуру чиновника проголосовало большинство депутатов - 12 голосов «за» и только 3 «против». На выборах по одномандатному округу №3 (Иртышское) в Омском районе, которые прошли 11 сентября, Тетянников получил 1124 голоса, то есть почти 80% голосов. Теперь, по всей вероятности, ему придется покинуть пост замглавы района.

Напомним, в этом году чиновник сменил несколько мест работы после отставки с поста вице-спикера омского Горсовета в декабре 2021 года. Так, он сначала занял должность замруководителя Советского округа, а уже в мае Тетянников перешел на работу в администрацию Омского района - там он стал заместителем главы муниципального образования.