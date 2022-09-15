Прокуратура начала проверку Омского госуниверситета после жалоб студентов

Руководством вуза недовольны не только преподаватели, но и студенты. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

После жалоб студентов проверку Омского госуниверситета начала прокуратура. Со ссылкой на собственные источники пишет НГС55.

Выезд контролирующих органов прошел в 4-ый корпус вуза, а также в общежитие, расположенное на улице Пригородная. Все дело в том, что руководство университета, помимо того, что закрыли гардеробы, еще устроило переселение студентов общежития. Студентов подселяют и без того в маленькие комнаты, как дополнительных постояльцев.

— Сотрудники прокуратуры взяли у нескольких студентов пояснения. Остальных [заблаговременно] зашугали, чтобы они ничего не говорили и не вздумали ни на что жаловаться. Там студенты-бюджетники живут — их сразу могут отчислить. Временно на момент прихода прокуратуры затормозили переезд студентов с этажей на этажи, — цитирует издание свой источник.

«КП-Омск» обратилась в прокуратуру для выяснения ситуации в одним из ведущих вузов региона.