Бурков отчитался перед «справедливороссом» Мироновым за выборы в омский Горсовет

Фото: телеграм-канал Александра Буркова

Глава омского региона Александр Бурков в своем телеграм-канале рассказал о встрече с руководителем партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

По словам губернатора, одной из тем встречи стали итоги выборов в Омский городской Совет. Бурков отчитался о втором по значимости результатом - «эсеры» получили три мандата , обогнав коммунистов – их теперь представляет лишь один человек. Остальные кресла, а их 36, достались правящей партии.

- Эсеры стали вторыми по количеству полученных мандатов — в ближайшие пять лет три представительницы партии «Справедливая Россия — За правду» будут работать в Омском городском совете, - написал омский губернатор.

В ходе встречи прозвучали вопросы социально-экономического сектора, поговори и о внешней политике.

Как поговаривают местные СМИ, Миронов получил официальное приглашение на празднование 200-летия Омской области.