Крылов рассказал журналистам о грядущих изменениях в тренерском штабе омского «Авангарда»

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Накануне в хоккейной академии «Авангард» состоялось заседание совета директоров омских «ястребов». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Председатель совета директоров «Авангард» Александр Крылов поговорил с журналистам после тестового матча, который провели 14 сентября на льду «G-Drive Арены». Он рассказал о грядущих изменениях в тренерском штабе клуба.

- У нас, скорее всего, будет изменение в тренерском штабе. Думаю, через несколько дней мы объявим об этом, - сказал Крылов.

Кроме того, он отметил, что отправлять в отставку тренера команды Дмитрия Рябыкину никто не планирует.

- Дмитрий Анатольевич работает, конечно неспокойно, когда такие результаты, но в смысле его места - все спокойно. Мы ему доверяем, мы ему помогаем. Мы все находимся в одной лодке и думаем, как исправить эти ошибки, которые сейчас есть, - добавил председатель совета директоров «Авангарда».

Напомним, ранее омские хоккеисты проиграли пятый матч подряд с начала нового сезона КХЛ. После поражения тренер клуба Дмитрия Рябыкин заявил о своей возможной отставке в ближайшее время.