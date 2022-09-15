В центре города пройдут плановые гидравлические испытания тепловых сетей Омск РТС

C 10:00 до 16:00 16 сентября 2022 года будут проводиться плановые гидравлические ис-пытания на прочность и плотность «Обратного» трубопровода I Южного луча ТЭЦ-5, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания».

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Ильинская, Чкалова, Комиссаровская, Дальневосточная, Степана Разина, Чокана Валиха-нова, Театральная, Короленко.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надежно от-ключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых се-тях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.