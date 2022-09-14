Первый снег в Омской области может выпасть уже на следующей неделе

Вполне возможно, что первый снег ляжет гораздо позже Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне стало известно, что на в следующей неделе - 23 и 25 сентября - на территории Омской области может выпасть первый снег. Об этом свидетельствуют данные метео-сервиса Ventusky.

Фото: скриншот с сайта «Ventusky»

Как видно на карте, снег может выпасть не только на севере, но и на юге региона. Может пройти он и в Омске.

Отметим, ранее синоптики портала «Gismeteo» утверждали, что со следующей недели в Омскую область ненадолго вернется настоящая летняя жара. Так, в следующий вторник, 21 сентября, столбик термометра должен подняться до +27 градусов. Такая погода сохранится еще 2 дня - 22 и 23 сентября - в эти дни потеплеет до +30 градусов. Однако жара задержится ненадолго - уже 24 сентября резко похолодает до +14 градусов, а также пройдет дождь.

Напомним, что точность прогнозов зачастую не превышает 90%. Эта цифра сильно зависит от периода прогнозирования. По этой причине нет никакой гарантии, что первый снег пройдет уже 23 или 25 сентября.