Задайте вопрос: 22 сентября в Омске проведут открытый прием для пожилых людей

Фото: предоставлено пресс-службой омбудсмена по правам человека в Омской области.

В преддверии Дня пожилого человека - 1 октября - уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова проведет уже ставший традиционным прием с одним из руководителей органов власти. Так в июле и августе 2022 года состоялись совместные приемы омбудсмена с руководителями Следственного управления Следственного комитета России по Омской области и УМВД России по Омской области. Ближайший прием состоится при участии управляющего омским отделением Пенсионного фонда России.

А именно 22 сентября Ольга Ступичева и Ирина Касьянова приглашают омичей лично обратиться с интересующим вопросом. Прием намечен на период с 10 до 13 часов по адресу: ул. Красный Путь, д. 9, кабинет 321. Предварительная запись на прием по телефону: 21-31-77.

Жители Омска и Омской области получат возможность лично задать вопросы, касающиеся перерасчета и назначения пенсий, ежемесячных социальных выплат на детей, а также женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности.

Как уточнили в аппарате омбудсмена, с начала 2022 года в адрес уполномоченного поступило свыше 200 обращений по вопросам пенсионного обеспечения и выплаты социальных пособий. Касьянова отметила успешную прежнюю практику взаимодействия с омским отделением Пенсионного фонда России в вопросах защиты и восстановления прав жителей региона.

- В адрес уполномоченного регулярно поступают обращения граждан по вопросам пенсионного обеспечения. В большинстве случаев они касаются исчисления и назначения пенсий, учета страхового стажа, низких размеров пенсий. Считаю взаимодействие с отделением Пенсионного фонда в плане информационно-разъяснительной работы с населением одним из ключевых направлений совместной деятельности. Подписанное в октябре 2021 года соглашение позволило систематизировать наши взаимоотношения и продолжить плодотворную совместную работу, – уточнила омбудсмен.