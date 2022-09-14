Плановые гидравлические испытания пройдут в центре города

С 10:00 до 17:00 15 сентября 2022 года будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода Восточного луча ТЭЦ-5, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания».

Гидравлическим испытаниям подвергнутся магистральные трубопроводы в районе улиц: Ермака, 4-я Линия, Куйбышева, Декабристов, Плеханова, М.Жукова.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надежно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.