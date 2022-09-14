В Омске подрядчик завершил благоустройство сквера «Красной звезды» в Ленинском округе

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Накануне в Омске завершили благоустройство сквера «Красной Звезды» в Ленинском округе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как рассказали в ведомстве, подрядчик ООО «Олимп» закончил работы по укладке специального покрытия на беговой дорожке и спортивной площадке и установил уличные тренажеры. Ранее строители уложили новый асфальт, установили фонари, скамейки, а также детскую площадку. Все на благоустройство сквера было выделено свыше 21 миллиона рублей по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В ближайшее время сквер сдадут в эксплуатацию. Сейчас чиновники уже ведут приемку выполненных работ.

- Искренне надеюсь, что горожане будут бережно относится к объектам благоустройства, установленным в сквере и он станет еще одним местом отдыха для жителей и гостей города, - рассказал первый замглавы администрации Ленинского округа Алексей Потапов.

Напомним, за благоустройство этой территории проголосовали сами омичи в январе 2020 года.