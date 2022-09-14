Житель Омска напал на подругу жены и вырвал у нее золотые сережки из ушей

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне в омский отдел полиции №8 с заявлением о краже золотых сережек обратилась 37-летняя жительница Советского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в полиции, заявительница пояснила, что к ней домой пришел домой пьяный супруг ее подруги. Мужчина сначала просто разговаривал с омичкой, а потом неожиданно напал на нее и вырвал из ушей три сережки.

К удивлению, 42-летний подозреваемый оказался знаком и сотрудникам правоохранительных органов и самой потерпевшей. Ранее он был судим за причинение тяжкого вреда здоровья, а также за грабежи. Полицейским не составило труда его отыскать - мужчину задержали по месту жительства. По словам злоумышленника, он намеревался сдать похищенные украшения в ломбард.

В настоящее время правоохранители завели уголовное дело по статье «Грабеж» в отношении мужчины. Его поместили в СИЗО. Злоумышленнику грозит до 7 лет колонии.

Напомним, ранее в Нефтяниках пьяный омич сорвал золотую цепочку с шеи 22-летней девушки. Деньги, вырученные с ее продажи, он потратил на свою сожительницу.