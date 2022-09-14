В Омской области наметились проблемы с реорганизацией региональных министерств

Фото: скриншот указа с портала правовой информации

Накануне на официальном портале правовой информации появилось указ №152 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области», подписанный исполняющим обязанности губернаторы Валерием Бойко.

Документ внес изменения в указ губернатора «О реорганизации Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области», который был принят ранее - 26 апреля этого года.

В ранее принятом губернатором указе шла речь о реорганизации одного из региональных министерств. Согласно ему из омского министерства промышленности должно было выделено новое - министерства цифрового развития и связи. Текст того указа предполагал, что это должно было быть осуществлено уже с начала прошлого месяца - с 1 августа. Последующий нормативный акт, подписанный 29 июля, перенес образование нового ведомства на 16 августа. Одна еще один указ от 10 августа и вовсе сместил это событие на 13 сентября

Добавим, однако уже упомянутый указ №152 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» перенес дату выделения нового министерства из регионального минпрома уже на 18 октября.