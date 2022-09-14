В Омске глава Центрального округа скоро может обзавестись еще одним заместителем

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Накануне стало известно, что у главы Центрального округа появится еще один заместитель.

Проект постановления, который подписал мэр Омска Сергей Шелест, гласит, что у нынешнего главы Центрального округа Амангельды Мендурбаева должно быть три заместителя, не считая первого зама.

Отметим, согласно информации, размещенной на сайте городской администрации, первым заместителем Медурбаева в настоящее время является Николай Лось. Его назначили на эту должность 25 августа этого года. Есть и два других зама у руководителя округа - Ксения Бобылева и Евгений Михеев.

Пока не очень понятно кто займет эту должность. Однако можно рассчитывать на то, что назначение будет действительно неожиданным.

Напомним, до повышения, связанного с отставкой Александра Бурых, Николай Лось был одним из простых заместителей.