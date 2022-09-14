Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 сентября 2022 8:36

В Омске глава Центрального округа скоро может обзавестись еще одним заместителем

Сейчас Мендурбаева их только два, не считая первого зама
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Накануне стало известно, что у главы Центрального округа появится еще один заместитель.

Проект постановления, который подписал мэр Омска Сергей Шелест, гласит, что у нынешнего главы Центрального округа Амангельды Мендурбаева должно быть три заместителя, не считая первого зама.

Отметим, согласно информации, размещенной на сайте городской администрации, первым заместителем Медурбаева в настоящее время является Николай Лось. Его назначили на эту должность 25 августа этого года. Есть и два других зама у руководителя округа - Ксения Бобылева и Евгений Михеев.

Пока не очень понятно кто займет эту должность. Однако можно рассчитывать на то, что назначение будет действительно неожиданным.

Напомним, до повышения, связанного с отставкой Александра Бурых, Николай Лось был одним из простых заместителей.