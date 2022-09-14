Сотрудники Росводоканала за пять лет совершили тысячу добрых дел

В «Росводоканале» подвели итоги волонтерской деятельности - за пять лет 3500 человек приняли участие в 1000 добровольческих акциях. Сотрудники компании в 10-ти российских городах помогают пожилым людям и оставшимся без попечения родителей детям, поддерживают приюты для животных, высаживают деревья, очищают от мусора берега рек и озер, делают комфортнее городские пространства, пропагандируют экологические знания и культуру потребления воды.

- Добровольческие инициативы - важная составляющая социально направленной деятельности предприятий «Росводоканала» во всех городах присутствия. Если десять лет назад это были единичные акции, то сегодня корпоративное волонтерство объединяет более тысячи человек. С 1 июня 2021 года волонтерское движение федерального оператора ЖКХ обрело бренд «Росводоканал Добро» и в развитии этого направления мы видим большой потенциал, - рассказал директор по персоналу ГК «Росводоканал» Илья Гузеев.

В течение 2020 года проводилась масштабная волонтерская акция «Мы вместе!», а в 2021 году центральным мероприятием года стал собственный образовательный проект «Росводоканала» - «Уроки чистой воды». В 2022 году помимо регулярных акций в каждом городе реализуется свой ключевой проект. Важно отметить, что к добровольчеству активно подключились сотрудники новых предприятий, вошедших в состав «Росводоканала» в начале этого года.

- До 2025 года мы намерены создать эффективную систему лучших практик и сформировать устойчивую культуру участия сотрудников в добровольческих мероприятиях-и региональных, и федеральных. Наша общая цель - быть полезными и нести людям добро, наш девиз: по зову сердца – в ритме добра!, - подчеркнула руководитель направления по внутренним коммуникациям ГК «Росводоканал» Анна Дьяконова.

В "Росводоканал Омск" в этом году стартовал волонтерский проект по очистке берегов рек и водоемов. Молодые специалисты провели уже два субботника и убрали мусор с берега озера Чередовое и берега реки Иртыш в районе набережной Тухачевского.

Вся информация о волонтерском движении и добровольческих мероприятиях на сайте «Росводоканала» в новом разделе «Росводоканал Добро».