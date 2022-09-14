В Омске первое заседание Горсовета 7 созыва пройдет 21 сентября

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Накануне стало известно, когда пройдет первое заседание омского Горсовета 7 созыва. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.

Как рассказали в ведомстве, первое заседания 7 созыва Горсовета пройдет ровно через неделю - в следующую среду, 21 сентябре. На нем депутаты, избранные на выборах в минувшее воскресенье, выберут руководство - председателя и его заместителя. Кроме того, на повестке есть еще один вопрос - сколько комитетов будет работать в ближайшие 5 лет, которые будет заседать новый созыв.

Напомним, на выборах, которые прошли 11 сентября, омичи избрали новых депутатов. По итогом голосования 36 мест заняли представители партии «Единая Россия», 3 места у «Справедливой России» и 1 место у «КПРФ». Явка на выборах составила всего 14%.