В Омске природоохранная прокуратура установила источник загрязнения воздуха

Нарушения выявили на всех трех теплоэлектростанциях, принадлежащих компании Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне омская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в Центральный районный суд с целью обязать «ТГК-11» устранить нарушениях на городских ТЭЦ.

Как установили сотрудники надзорного ведомства в ходе проверки, в структурных подразделениях АО «ТГК-11» - «ТЭЦ-3», «ТЭЦ-4» и «ТЭЦ-5» - фактическое количество источников выбросов не соответствует сведениям, которые содержатся в разрешительных документах. Также они отметили, что не разработаны и не утверждены мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий. В ведомстве подчеркнули, что данные мероприятия не соответствуют установленным законом формам. Кроме того, в разрешительных документах отсутствует норматив выброса пыли каменного угля, поэтому на генерирующих предприятиях не проводят производственный экологический контроль по данному загрязняющему веществу.

- АО «ТГК-11» - основной загрязнитель атмосферного воздуха в городе Омске. От источников выбросов вредных веществ данного предприятия в течение года образуются почти 76 миллионов тонн вредных веществ, - уточнили в прокуратуре.

Центральный районный суд встал на сторону омской прокуратуры и обязал поставщика тепла и электричества устранить все нарушения на всех трех ТЭЦ до 22 февраля 2023 года.

Напомним, омичи периодически жалуются на загрязнения воздуха на территории города. Ранее жители Октябрьского и Советского округа пожаловались на выбросы хлороводорода.