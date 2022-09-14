В Омске на Любинском проспекте начали замену светильников

Фото: паблик «Город Омск» во «ВКонтакте»

Накануне стало известно, что на Любинском проспекте приступили к замене подсветки. Об этом сообщили в пресс-службе омской мэрии.

- На Любинском проспекте АО «Омскэлектро» начал замену напольных фонарей, многие из которых вышли из строя. Взамен до конца текущей недели будут установлены новые светильники с улучшенными техническими характеристиками. Всего вдоль улицы Ленина электрики обновят 126 уличных фонарей, - рассказали в ведомстве.

Отметим, и в правду многие светильники давно в негодность из-за погодных условий и других факторов окружающей среды. Стекло на многих из них потрескалось или, как уточнили в мэрии, вовсе разбилось.

Напомним, напольные фонари были установлены на Любинском проспекте несколько лет назад при масштабной реконструкции улицы, в результате который она было обновлено дорожное покрытие, выложен плиткой тротуар, высажены новые деревья и отремонтированы здания, составляющие комплекс исторической застройки.