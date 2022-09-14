Коммунисты уверены, что Омск не вышел из «красного пояса» после выборов в Горсовет

Фото: группа «КПРФ Омск» во Вконтакте

Омичи по-прежнему доверяют в большей степени коммунистам – уверен депутат Госдумы РФ Андрей Алёхин. Несмотря на то, что на выборах депутатов в Омский городской Совет КПРФ достался всего лишь один мандат, «красные» не планируют отступать.

- Мы, в отличие от политических жуликов, отработали по-честному, - восклицал Алёхин. - Слухи о нашей смерти преувеличены. У нас очень сильная фракция от Заксобрании и представительство в Государственной Думе. Будем работать и отстаивать интересы омичей.

Помешало, по мнению парламентария, вырвать победу – предварительное голосование, которое в Омске длилось целых 11 дней. За эти дни были потеряны целых 11 мандатов, на которые рассчитывали коммунисты. Да и в целом, считает Алёхин, выборы «засушили». Не было рекламы, приглашений и должного освещения этого события.

КПРФ намерены не признавать итоги кампании и заявят об этом в Заксобрании и Госдуме. Дальше они ничего делать не собираются, так как компетентные органы не нашли нарушений на выборах.

Напомним, что по итогам единого дня голосования, из 40 кресел городских депутатов, 35 достались правящей партии и их самовыдвиженцу, 3 - у «справедливороссок» и одно у КПРФ.