В Омске экс-гендиректор волейбольного клуба пойдет под суд за растрату в 144 тысячи рублей

Прокуратура передала дело в Куйбышевский районный суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора волейбольного клуба «Омичка» Сергея Шелпакова. Его обвиняют по статье «Растрата, хищение чужого имущества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Как рассказали в ведомстве, следствие установило, что обвиняемый, занимая пост гендиректора «Омички», пользовался своим служебным положением и тратил деньги, выделенные в качестве субсидии из регионального бюджета, на оплату услуг своего знакомого. На самом деле приятель никаких услуг волейбольному клубу не оказывал. На полученные от обвиняемого 144 тысячи рублей он поехал на сборы команды в Словакию.

В процесс расследования уголовное дела обвиняемый в растрате экс-гендиректор «Омички» признал свою вину и возместил ущерб, который он принес бюджету Омской области.

В настоящее время все материалы дела переданы в Куйбышевский районный суд.

Напомним, ранее в Омске завели уголовное дело замдиректора регионального филиала «Почты России».