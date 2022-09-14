«Адмирал Колчак» перебрасывает базирование из Омска в Иркутск

Иркутская фирма зарегистрирована в 2003 году. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из Омска в Иркутск уедет товарный знак, когда-то принадлежавший ООО «Ликёро-водочный завод «Оша» - «Адмирал Колчак». Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Право пользования за 146,6 тысячи рублей приобрела иркутская фирма ООО «Адмирал Колчак». Предприятие принадлежит Валерию и Станиславу Дробковым, которые занимаются производством пива и безалкогольных напитков.

Отметим, что товарный знак был выставлен на торги в конце июня по стартовой цене 488,8 тысячи рублей, но до сентября упал в цене в несколько раз.