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Общество14 сентября 2022 4:39

«Адмирал Колчак» перебрасывает базирование из Омска в Иркутск

Товарный знак приобрела одноименная фирма учредителей Валерия и Станислава Дробковых
Виктория КОВЕРНЕВА
Иркутская фирма зарегистрирована в 2003 году.

Иркутская фирма зарегистрирована в 2003 году.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Из Омска в Иркутск уедет товарный знак, когда-то принадлежавший ООО «Ликёро-водочный завод «Оша» - «Адмирал Колчак». Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Право пользования за 146,6 тысячи рублей приобрела иркутская фирма ООО «Адмирал Колчак». Предприятие принадлежит Валерию и Станиславу Дробковым, которые занимаются производством пива и безалкогольных напитков.

Отметим, что товарный знак был выставлен на торги в конце июня по стартовой цене 488,8 тысячи рублей, но до сентября упал в цене в несколько раз.