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Общество14 сентября 2022 4:23

Авиакомпания «Ред Вингс» расторгла соглашение о базировании в Омске

Создание лоукостера Citrus отложено до июля 2023 года
Виктория КОВЕРНЕВА
Информацию пока в компании не прокомментировали.

Информацию пока в компании не прокомментировали.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Соглашение о базировании в Омске расторгла авиакомпания «Ред Вингс». Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Информация прозвучала 12 сентября на первом заседании комитета по собственности омского Заксобрания.

- С 1 августа по инициативе авиакомпании «Ред Вингс» расторгнуто соглашение о базировании воздушных судов в аэропорту Омск (Центральный), - сообщает издание.

Руководство АО «Авиакомпания «Сибирь» до июля 2023 года отложило создание лоукост-авиакомпании Citrus с базировкой в Омском аэропорту.