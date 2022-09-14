Авиакомпания «Ред Вингс» расторгла соглашение о базировании в Омске

Информацию пока в компании не прокомментировали. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Соглашение о базировании в Омске расторгла авиакомпания «Ред Вингс». Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Информация прозвучала 12 сентября на первом заседании комитета по собственности омского Заксобрания.

- С 1 августа по инициативе авиакомпании «Ред Вингс» расторгнуто соглашение о базировании воздушных судов в аэропорту Омск (Центральный), - сообщает издание.

Руководство АО «Авиакомпания «Сибирь» до июля 2023 года отложило создание лоукост-авиакомпании Citrus с базировкой в Омском аэропорту.