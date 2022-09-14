Авиакомпания «Ред Вингс» расторгла соглашение о базировании в Омске

Информацию пока в компании не прокомментировали.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Соглашение о базировании в Омске расторгла авиакомпания «Ред Вингс». Об этом сообщают «Коммерческие вести».
Информация прозвучала 12 сентября на первом заседании комитета по собственности омского Заксобрания.
- С 1 августа по инициативе авиакомпании «Ред Вингс» расторгнуто соглашение о базировании воздушных судов в аэропорту Омск (Центральный), - сообщает издание.
Руководство АО «Авиакомпания «Сибирь» до июля 2023 года отложило создание лоукост-авиакомпании Citrus с базировкой в Омском аэропорту.