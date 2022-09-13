Снова карантин: омские детсады и школьные классы начинают закрывать из-за роста заболеваемости

Вслед за ОРВИ вверх поползет заболеваемость коронавирусом. Новый штамм очень заразен, сообщил инфекционист. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным департамента образования городской омской администрации в учебных учреждениях, спустя полгода, начинают снова закрывать на карантин детсадовские группы и школьные классы. Об этом «Новому Омску» сообщили в департаменте и подтвердили информацию цифрами: 13 сентября на карантин из-за ОРВИ в детских садах города закрыли 12 групп, в школах – 7 классов. Закрытых групп и классов из-за заболеваемости коронавирусом в Омске пока еще нет. О том, как может развиваться новый ковидный штамм в учебных учреждениях, рассказал инфекционист Андрей Поздняков.

- Соблюдение дистанции вреда, конечно, не принесет, но будет иметь низкую эффективность, потому что нынешний штамм ковида стал достаточно острозаразной инфекцией. Если брать изначальный уханьский штамм, для заражения действительно был необходим тесный и длительный контакт. Сейчас все производные «омикрона» стали настолько заразными, что для того, чтобы заразиться не нужно близкое расстояние и много времени. Хватит мимолетного контакта, - пояснил Поздняков, врач-инфекционист, главврач клинико-диагностической коммерческой лаборатории. - Достаточно будет заболеть одному человеку в классе, чтобы инфекция поползла дальше.

Медик пояснил, что в таком случае необходимо уделить большее внимание вакцинации детей. Отметим, что пока еще она добровольная - родителю необходимо обратиться в поликлинику вместе с ребенком в заявительном порядке.